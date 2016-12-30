الرئيسية الأخبار المحلية بالفيديو.. الوليد بن طلال يعترف بدعم وتمويل السعودية لداعش أمير الوليد بن طلال الأخبار المحليةفيديوهاتمتابعات بالفيديو.. الوليد بن طلال يعترف بدعم وتمويل السعودية لداعش بواسطة اليمن - 30/12/2016 335 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات إعترف الأمير السعودي “الوليد بن طلال” في حوار له مع قناة “سي إن إن” الأميركية بدعم وتمويل حكام السعودية وحكام دول الخليج الفارسي العربية للتنظيم الإرهابي داعش في بداية الأزمة السورية. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب عزرائيل: مشرف الجيش واللجان في الميدان.. وسقوط أباتشي نجران معادلة جديدة .. وقادة الغزاة والمرتزقة صرعى بالمئات.. خلاصة 78 هزيمة خلال إسبوع فقط مصر.. إحالة رئيس جهاز العاصمة الجديدة للمحاكمة بعد 48 ساعة من تعيينه !! لا تنخدعوا بدموع كيري على حل الدولتين.. ولا تفرشوا له السجاد الاحمر لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد