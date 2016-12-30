المشهد اليمني الأول| فيديوهات

إعترف الأمير السعودي “الوليد بن طلال” في حوار له مع قناة “سي إن إن” الأميركية بدعم وتمويل حكام السعودية وحكام دول الخليج الفارسي العربية للتنظيم الإرهابي داعش في بداية الأزمة السورية.