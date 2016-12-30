المشهد اليمني الأول| خاص
تألقت وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية على الحدود حيث حصدت أرواح عشرات الجنود السعوديين في عمليات متفرقة، وصفت جميعها بالعالية الكفاءة والدقة وتحدث خبراء عنها بانها تنافس القوات الخاصة الروسية التي تألقت أيضاً في تطهيرها سوريا من جحافل التكفيريين .
وفي الـ 48 ساعة الأخيرة قامت وحدات القناصة بإصطياد 11 جندي سعودي في مناطق متفرقة في جيزان وعسير ونجران توزعت كالتالي :
- جيزان
– قنص جندي سعودي في موقع قائم زبيد
– قنص جندي سعودي في مركز عفرة
– قنص أحد المنافقين في تبة الرمضة
- نجران :
– قنص جندي سعودي في موقع الطلعة
– قنص جندي سعودي في موقع الفواز
– قنص جندي سعودي في موقع الشبكة
– قنص 3 جنود سعوديين في موقع الطلعه بنجران
- عسير
– قنص جندي سعودي خلف رقابة الهنجر
– قنص عسكري سعودي قبالة منفذ علب
كما نشر الإعلام الحربي لقطة أعتبرها خبراء عسكريون بأنها من أقوى اللقطات في عالم القنص، حيث تم تفجير رأس جندي سعودي وهو في حالة حركة ليس، ما يؤكد على إمتلاك وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية إمكانيات هائلة وكفاءات وخبرات مدربة تدريب عالي تنافس أقوى الجيوش العالمية، وهذا ما أعترف به الناطق بإسم العدوان أحمد عسيري في إحدى مقابلاته.
شاهد فيديو لأقوى لقطة قنص في العالم: