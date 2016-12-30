المشهد اليمني الأول| خاص

تألقت وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية على الحدود حيث حصدت أرواح عشرات الجنود السعوديين في عمليات متفرقة، وصفت جميعها بالعالية الكفاءة والدقة وتحدث خبراء عنها بانها تنافس القوات الخاصة الروسية التي تألقت أيضاً في تطهيرها سوريا من جحافل التكفيريين .

كما نشر الإعلام الحربي لقطة أعتبرها خبراء عسكريون بأنها من أقوى اللقطات في عالم القنص، حيث تم تفجير رأس جندي سعودي وهو في حالة حركة ليس، ما يؤكد على إمتلاك وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية إمكانيات هائلة وكفاءات وخبرات مدربة تدريب عالي تنافس أقوى الجيوش العالمية، وهذا ما أعترف به الناطق بإسم العدوان أحمد عسيري في إحدى مقابلاته.