المشهد اليمني الأول| خاص

شاهد الضربات الصاروخية التي قتل فيها عدد من الضباط السعوديين في موقع المقران السعودي، حيث قتل في هذه الضربة بصواريخ الكاتيوشا عدد من ضباط جيش العائلة السعودية .

