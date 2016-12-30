الرئيسية الأخبار المحلية شاهد الضربات الصاروخية التي قتل فيها عدد من الضباط السعوديين في موقع... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد الضربات الصاروخية التي قتل فيها عدد من الضباط السعوديين في موقع المقران السعودي بواسطة اليمن - 30/12/2016 3746 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| خاص شاهد الضربات الصاروخية التي قتل فيها عدد من الضباط السعوديين في موقع المقران السعودي، حيث قتل في هذه الضربة بصواريخ الكاتيوشا عدد من ضباط جيش العائلة السعودية . شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب صور … بوتين يعرض سيارته للبيع! “راقٍ موريتاني”: أقوى قبائل الجن موجودة بالسعودية ؟! فارّة من “داعش” تكشف أسرارهم! لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد