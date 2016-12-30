المشهد اليمني الأول| خاص

أكدت مصادر عسكرية للمشهد اليمني الأول، تمكن وحدات الجيش واللجان الشعبية من تدمير آليتين لأزلام العداون المنافقين، إحداهن في قصف مدفعي استهدف تجمات للمنافقين جنوب مدينة ذباب ومصرع طاقمها، والأخرى في الخط العام لمديرية التربة .

وأضافت المصادر، بأن أعداد كبيرة من المنافقين لقيت مصرعها، خلال المعارك الدائرة في عدة مناطق من تعز، حيث قتل وأصيب العشرات باتجاه تبة هايل والسلال واتجاه الجامعة اللبنانية في الجحملية، ومديرية الصلو تبة المسورة، وتبة الدفاع الجوي، وأسفل جبل الهان، ومنطقة الشقب، كما تم قنص أحد المنافقين في وادي صالة، المصادر أكدت بأن القتلى تجاوزوا الخمسين قتيل خلال الـ 48 ساعة الأخيرة .