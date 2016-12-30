من جيزان بشائر مزعجة لبن سلمان وتوثيق مرئي للحظات نسف برادلي بالكورنيت وقصف مواقع بصواريخ حارقة وقذائف مباشرة

المشهد اليمني الأول| خاص

تستمر وحدات الجيش واللجان الشعبية في عملياتها البطولة في أصعب ظروف حربية في التاريخ، حيث تتمكن من تحريك قطع عسكرية وعربات إطلاق وصواريخ كما تتكمن من إقتحام مواقع وثكنات عسكرية سعودية وإلحاق الهزائم بالجيش العائلي السعودي وجحافل المنافقين .

مصادر عسكرية من جيزان أفادت للمشهد اليمني الأول، بأن الـ 48 ساعة الأخيرة حملت أخبارا مزعجة للغرف العسكرية السعودية، حيث تمكن وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية من تدمير دبابة إبرامز وآلية عسكرية في منطقة السودة ، وموقع المصفق السعودي، كما تم إسقاط طائرة إستطلاعية جوار موقع مشعل العسكري .

وحدات المدفعية والصاروخية حضرت بقوة، حيث تم إطلاق 3 صواريخ من نوع “غراد” الروسية على تجمعات للمنافقين في مبنى الجوازات بمنفذ الطوال الحدودي، وصليات من صواريخ الكاتيوشا الحارقة على معسكر آل حماد، تجمع للمنافقين في منفذ الخضراء محققة إصابات مباشرة في كلا الهدفين .

فيما دكت وحدات المدفعية موقع الهجلة، وموقع مستحدث خلف موقع عليب، وتجمعات للجنود السعوديين في رقابة السديس، ومواقع الجيش السعودي شمال موقع المعنق، زتجمعات للجنود السعوديين في الخوبة، وموقع المصفوقة، وأكدت المصادر تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف .

وقد وزع الإعلام الحربي مشاهد حية من تدمير آلية برادلي سعودية بصاروخ كورنيت الروسي في موقع الرديف في مربض شمالي المشقر بجيزان، ومشاهد أخرى من إطلاق ثلاثة صواريخ غراد على تجمعات المنافقين في منفذ الطوال .

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