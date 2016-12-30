المشهد اليمني الأول| خاص

عمليات نوعية في نجران.. تدمير 7 دبابات وآليات سعودية وإسقاط طائرة أباتشي واحراق مخازن أسلحة ومصرع العشرات

وجهت وحدات الجيش واللجان الشعبية، ضربات موجهة ورسائل عسكرية بالغة الاهمية في مرحلة متقدمة على المسرح العملياتي، حيث تم إسقاط طائرة أباتشي، وتدمير 7 دبابات وآليات عسكرية سعودي في نجران .

مصادر عسكرية أفادت للمشهد اليمني الأول، بأن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من إسقاط مروحية الأباتشي في قطاع نجران، كما تمكنت من تدمير 7 دبابات إبرامز وآليات عسكرية سعودية كالتالي:

-تدمير دبابة أبرامز ومقتل طاقمها في موقع القيادة بصاروخ مضاد للدروع

– تدمير آلية عسكرية سعودية غرب معسكر رجلا بصاروخ مضاد للدروع

– آلية ودبابة ابرامز مرتفعات موقع رجلاء غرب الشرفة

– تدمير آليه سعودية في خلف معسكر رجلا بنجران

– تدمير دبابة سعودية خلف مواقع قيادة الشبكة بنجران

– تدمير آلية سعودية وإحراق مخزن للأسلحة في معسكر رجلاء واشتعال النيران في المكان.

كما دكت القوة الصاروخية والمدفعية مواقع عسكرية في نجران وأشعلت النيران فيها وأجبرت سيارات الإسعاف إلى الهروع بسرعة للمكان لإنقاذ مايمكن إنقاذه، حيث تم إستهداف معسكر رجلاء بصلية من صواريخ الكاتيوشا، فيما دكت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين جوار رقابة القرن، وموقع المصفوقة، ورقابة السديس، وموقع العش، محققة إصابات مباشرة هرعت سيارات الإسعاف على إثرها .

وفي عملية منفردة لقي خمسة جنود سعوديين مصرعهم على أيدي الجيش واللجان الشعبية في موقع القيادة العسكري بنجران .

كما وزع الإعلام الحربي لقطات مباشرة من مشاهد استهداف موقع المخروق السعودي بقذائفB-10 ، ومشاهد أخرى من تدمير دبابة سعودية من نوع إبرامز في موقع الهجلة، وتدمير آلية سعودية في مركز الاتصالات خلف مرتفعات رجلاء بنجران .

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