المشهد اليمني الأول| خاص

هدد تحالف العدوان السعودي الأمركيي اليوم الجمعة سكان تعز بالإبادة والتهجير إذا لم يغادروا مناطقهم، حيث أسقطت طائرات تحالف العدوان رسائل تحذيرية في المناطق الشرقية من مدينة تعز، وبالأخص تبة السوفتيل، والتي يقع فيها أكبر فندق في المدينة يتبع رجل الأعمال اليمني هائل سعيد أنعم .

ودعا تحالف العدوان جميع السكان وحتى نزلاء الفندق إلى مغادرة المكان فوراً، معتبراً بان المنطقة أصبحت هدفاً عسكرياً، تحت ذريعة تواجد قوات كبيرة من الحوثيين في تبة سوفتيل .

وإثر ذلك أثيرت العديد من المخاوف في أوساط سكان المدينة بإرتكاب مجازر وجرائم حرب جديدة وإلقاء قنابل نيترونية محرمة دولياً شبيهة بالتي ألقيت على عطان وتسببت بتضرر آلاف المنازل على بعد عدة كيلومترات .

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