رداً على طرد واشنطن دبلوماسيين روس وإغلاق قنصليتين.. بوتين يدعو الدبلوماسيين الأمريكيين للإحتفال بالكرملين ويهنئ الشعب الأمريكي

المشهد اليمني الأول| متابعات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،اليوم الجمعة، إن موسكو لن تقوم بطرد دبلوماسيين أمريكان ردا بالمثل على إجراءات واشنطن.

مؤكدا أن لموسكو الحق في اتخاذ ردا مناسبا وفقا للأعراف والمواثيق الدولية لكنها لن تنحدر إلى مستوى دبلوماسية ماأسماه “المطبخ” الأمريكية، ووصف بوتين الخطوات غير الودية التي اتخذتها إدارة أوباما بأنها “استفزاز يهدف إلى زيادة تقويض العلاقات الروسية-الأمريكية.”

وأضاف بوتين “هذا يتعارض بوضوح مع ماوصفها بالمصالح الأساسية للشعبين الروسي والأمريكي، خصوصا وأنه هناك مسؤولية تقع على عاتق روسيا والولايات المتحدة، وهي الحفاظ على الأمن العالمي وصيانة العلاقات الدولية”.

وجاء أيضا في البيان الرئاسي لبوتين، أن خطوات إعادة العلاقات الروسية الأمريكية، سوف تتخذ عند استلام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمهامه الرئاسية.

وشدد الرئيس الروسي قائلا “نحن لن نخلق مشاكل للدبلوماسيين الأمريكيين ولن نبعد أي شخص منهم، ولن نفرض حظرا على أسرههم وأطفالهم لارتياد أماكن الاحتفالات برأس السنة الميلادية”.

وبالإضافة إلى ذلك، دعا الرئيس أبناء الدبلوماسيين الأمريكان لحضور شجرة مايسمى بعيد الميلاد في الكرملين مهنئا بالوقت نفسه الشعب الأمريكي وترامب بحسب ما أردته الوكالة الروسية ” سبوتنيك ” .