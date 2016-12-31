بالصور.. لهذا السبب الصادم انتحرت الموظفة واستقال مدير العمل!!

تركت تكهاشي رسالة لوالدتها تطلب منها عدم الشعور بالذنب وتخبرها أن الحياة صعبةُ للغاية.

واعترف ايشي أن مشكلة العمل الإضافي لا تزال قائمة، إذ تصل ساعات العمل الاضافية التي يقضيها أكثر من 100 موظف في الوكالة إلى ما يزيد عن 80 ساعة في الشهر.

تجدر الاشارة إلى أن ما يقارب الألفي موظف في اليابان يقدمون على الانتحار سنوياً بسبب الجهد في العمل، وفق ما كشفه بيان حكومي.

المصدر: شاشة نيوز