بالصور.. لهذا السبب الصادم انتحرت الموظفة واستقال مدير العمل!!

المشهد اليمني الأول| متابعات
نشرت صحيفة “الديلي مايل” البريطانية أن الياباني تداشي ايشي، رئيس وكالة Dentsu Inc قد قدم استقالته بعدد اتهام الوكالة بمسؤولية انتحار الموظفة ماتسوري تكهاشي (24 سنة) قبل عام، إذ لم تستطع تحمل ضغط العمل الذي كان يجبرها على البقاء حتى الـ5 فجراً في مكان عملها بعدما وصلت ساعات العمل الاضافية إلى أكثر من 100 ساعة في الشهر الواحد.
تركت تكهاشي رسالة لوالدتها تطلب منها عدم الشعور بالذنب وتخبرها أن الحياة صعبةُ للغاية.
واعترف ايشي أن مشكلة العمل الإضافي لا تزال قائمة، إذ تصل ساعات العمل الاضافية التي يقضيها أكثر من 100 موظف في الوكالة إلى ما يزيد عن 80 ساعة في الشهر.
تجدر الاشارة إلى أن ما يقارب الألفي موظف في اليابان يقدمون على الانتحار سنوياً بسبب الجهد في العمل، وفق ما كشفه بيان حكومي.
المصدر: شاشة نيوز