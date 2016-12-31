“راقٍ موريتاني”: أقوى قبائل الجن موجودة بالسعودية ؟!

المشهد اليمني الأول | متابعات

ادعى راق شرعي يدعى محمد يحظيه ولد داهي –موريتاني- بأن أقوى أنواع الجن تتواجد في الحرمين بالسعودية، وأنهم من قبائل تُدعى “نصيبين”، مضيفًا أن أطباء ومستشفيات راقية في المملكة تلجأ للرقية

وفي حوار تليفزيوني مع قناة “شنقيط” الموريتانية الخاصة، زعم “داهي” إن هؤلاء الجن هم الذين استمعوا للنبي (ص) وهو يرتل القرآن الكريم، ودخلوا الإسلام، لافتا إلى أنه تعمَّق في الرقية الشرعية في السعودية بالحرم النبوي تحديدا على أيدي شيوخ منهم “عبدالعزيز الغامدي، وناصر الحربي”. وأثار هذا الحوار جدلا واسعا في موريتانيا، حيث من النادر الحديث الإعلامي عن “الرقية الشرعية” رغم الانتشار الواسع لمثل هذه الممارسات الروحية هناك. المصدر : المرصد

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