صور … بوتين يعرض سيارته للبيع!

وقال الموقع، الذي لم يذكر مصدرا لخبره، ان سيارة بوتين المعروضة للبيع مصفحة، وتم تعديلها خصيصًا لبوتين كأول سيارة يحصل عليها بعد توليه المنصب، وقبل أن يضم لسيارته، السيارة بي إم دبليو الفئة السابعة الفارهة والتي تعرضت لحادث مؤسف شهر سبتمبر الماضي وراح ضحيته سائق الرئيس، والسيارة الأخرى الفارهة والتي ضمن مشروع “كورتيج”.

ومن مميزات السيارة أيضا أنها مصفحة بدرجة (B6/B7) ضد الرصاص والمقذوفات، وتضم 3 مستويات من الجلوس، ومزودة بمحرك V12 سعة 6 لترات يولد قوة 349 حصانا.

هذا ولم يتسن لموقع العالم التأكد من صحة هذا الخبر من مصادر مستقلة.

المصدر: فيتو