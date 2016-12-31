في هجوم يعتبر الاقوى على السعودية اعلامي مصري يهدد بإزالة حكم ال سعود، وامير سعودي يهاجمه!!”تفاصيل”

في هجوم يعتبر الاقوى على السعودية في ما يتعلق بقضية جزيرتي تيران وصنافير كتب الاعلامي المصري يوسف الحسيني تعليقا غير مسبوق مهددا بازالة حكم ال سعود.
وكتب المذيع في قناة “اون تي في” المصرية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “تيران وصنافير مصرية وستظل مصرية ولن نتركها حتى لو أعدنا تركيع الدرعية وأعدنا آل رشيد للحكم”.
ويشير الحسيني، بذلك الى قيام إبراهيم نجل محمد علي باشا حاكم مصر بهدم “الدرعية ” مقر حكم الدولة السعودية الأولى التي أسسها آل سعود في الجزيرة العربية على أنقاض دولة آل الرشيد التي كانت تحكم نجد.
وكان مجلس الوزراء المصري، برئاسة شريف إسماعيل، قد وافق أمس الخميس، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى البرلمان، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وأثارت تغريدة الحسيني غضب السلطات السعودية حيث رد الأمير السعودي، خالد آل سعود، على تهديد الحسيني بطريقة غير مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي توتير.
وقال الأمير السعودي في تغريدته بحسب موقع “كل الوطن”: “مثلما في الشقيقة “مصر” إعلام عاقل نُقدره ونحترمه، بالقدر نفسه لديها أشباه إعلاميين من خريجي “بيارات الصرف الصحي”، نترفع عنه بأخلاقنا ونتجاهله”.
وكان الحسيني”سباقا في الهجوم على السعودية وملكها الجديد حتى قبل توليه السلطة، وذلك أثناء مناقشته لقضية خلافة الملك عبدالله إبان مرضه الأخير، حيث طعن الحسني في أهلية الملك (ولي العهد وقتها) سلمان للحكم.
كما حذر الحسيني من تولي سلمان للسلطة في السعودية، قائلا : “مصر لن تشعر بالراحة في عهده”.
وهاجم أيضا، ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واتهمه بالسعي للسيطرة على وزارة الدفاع من خلال إدخال مقربين منه في مؤسسات الدولة.
ولم يقتصر هجوم الحسيني على رموز السياسة والعائلة الحاكمة، لكنه امتد إلى مهاجمة رموز الوهابية في السعودية كابن باز وابن عثيمين إضافة إلى ابن تيمية واصفًا إياه بأنه من “أئمة الدم”.