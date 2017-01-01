أكثر الصور شهرة عام 2016

فقد تمكن الفريق الصحفي لرويترز من تغطية أزمة اللاجئين وتوثيق كل الأحداث الجارية في جميع انحاء العالم عبر الصور الفوتوغرافية، ومع نهاية العام 2016 نشر موقع بزنس انسايدر أفضل الصور التي التقطت عام 2016.

وقد اختلفت مواضيع تلك الصور، من الحرب والعنف إلى الاحتفالات، فكان منها ما يبعث البهجة، ومنها ما يثير الغضب والانزعاج، وهنا بعض أقوى الصور التي تركت بصمة في العام 2016:

– توجه اللاجئين نحو أوروبا في 8 فبراير/شباط

– أكياس القمامة التي تملأ الشوارع في بيروت بسبب أزمة النفايات التي شهدتها المنطقة والتقطت الصورة بتاريخ 23 فبراير/شباط 2016.

– الفنان والناشط الحقوقي الصيني آي ويوي يحمل غطاء المطر لحماية لاجئة سورية عندما كانت تغني في حقل وتعزف على البيانو بالقرب من مخيم مؤقت على الحدود اليونانية-المقدونية يوم 12 مارس/آذار.

– اللاجئون والمهاجرون يشكلون سلسلة بشرية لعبور النهر بالقرب من الحدود اليونانية-المقدونية يوم 14 مارس/آذار.

– أطفال اللاجئين يلعبون بلعبة دب محشو ملطخ بالوحل في مخيم مؤقت على الحدود اليونانية-المقدونية، في 15 مارس/آذار.

– رجل ينظر إلى أزهار الكرز في طوكيو باليابان، في 1 أبريل/نيسان.

– صاحب متجر يحاول الحفاظ على ممتلكاته فيما يعبر السكان جسرا مغطى بمياه الفيضان في ضواحي بيشاور بباكستان، في 4 نيسان/أبريل.

– يربط شريط (حبل) حول كاحل شيفاني البالغة من العمر 15 شهرا لمنعها من الهرب بينما تعمل والدتها في موقع بناء قريب، في أحمد آباد، الهند، في 19 أبريل/ نيسان.

– النار تحرق ما يقدر بـ 105 أطنان من العاج ونصف طن من قرون وحيد القرن المصادرة من المهربين والصيادين في الحديقة الوطنية قرب نايروبي، كينيا، في 30 أبريل/ نيسان.

– حرائق الغابات تتوهج تحت الأضواء الشمالية والمعروفة أيضا باسم الشفق القطبي بالقرب من فورت ماكموري، ألبرتا، كندا، يوم 7 مايو/أيار.

– متظاهر يستخدم مضرب التنس لصد قنبلة غاز مسيل للدموع خلال مظاهرة للاحتجاج على قانون العمل المقترح من قبل الحكومة في نانت الفرنسية، يوم 2 يونيو/حزيران.

– الناس يسيرون في شارع بجوار المنازل المدمرة بعد أن ضربها إعصار ماثيو في مدينة جيريمي جنوب هايتي، يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول.

– المظليون الروس يقفزون وسط قوس قزح من طائرة IL-76 خلال مناورات التدريب العسكري المشتركة الصربية-الروسية في بلدة كوفن، قرب بلغراد، صربيا يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر: روسيا اليوم