المشهد اليمني الأول| متابعات
تداول ناشطون محسوبين على أنصار الله صورة لإعلان إحتفالهم بمولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، مكتوب عليها الآية 33 من سورة مريم ((وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ)).
وأضاف بعضهم الآية 52 من سورة آل عمران ((فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)).
وبعكس التنظيمات التكفيرية يرى أنصار الله بالنصارى “مودة” ويشتركون معهم بقضايا إنسانية ضد ظلم اليهود، فيما عدا النصارى المتحالفين مع اليهود لأنهم حلف عدواني ضد الشعوب.
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