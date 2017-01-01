المشهد اليمني الأول| متابعات

تداول ناشطون محسوبين على أنصار الله صورة لإعلان إحتفالهم بمولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، مكتوب عليها الآية 33 من سورة مريم ((وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ)).