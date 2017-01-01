في العام الجديد.. صرخة أنصار الله تتجدد

البعض يظن ان الصرخة صوت يصدر من الأفواة كما التحايا والتماجيد والتطبيل الذي يردد فئات من الناس هنا وهناك،

الصرخه هي ليست مشروع اخلاقي ثوري فحسب بل هي مشروع علمي ثقافي توعوي سلوكي شامل هدفها تحفيز مدارك الانسان الحسيه والروحيه الى ان تحيا من جديد وتحرر من عبادة العباد الى عبادة رب العباد.