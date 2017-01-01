أمقبقبة لمشافعي وامفايدة لبن عبدالوهاب !؟!
بعيدا عن مفردات اللغة العربية الفصحى وقواعدها الرائعة ..انقل لكم ” مشارعو” بيني وبين مجموعة من المعاريف حق البلاد وبنتشارع هنا اليوم عندكم راس براس و امتخزينة من أمجنب شواجب تقل أذن عكابر(فئران) وشنجرد أمبصاير “جرد غلس “ويا عندهم او عندي ..!!
أنا : مو سرحكم يابني عمي مع السعودية تقاتلوا اولاد عمنا ..؟؟
منو زاد عليكم اذه الزيده ..؟؟
هم : ومن قلك اننحنا نقاتل مع السعودية ..!!
نحنا نناضل من اجل الديموقراطية والحرية نحنا نقاتل ضد نظام الانقلاب من سبهم اولان
ضد ايش ..؟؟ “انظام الانقلاب” اللي شقول انكم وعلى متداد تاريخهم كانت تزكيهم الملائكة للحكم …!!
من جمال مصر الى معمر ليبيا وحتى حمدي اليمن بمو نزلوا بزنبيل ونسيتم كم اتلابجت
من ايام لينين واستالين وحتى هنا بالصعد (المطبخ ) قحطان وزعطان وعلان كيف حكمتم ..؟؟!!..(بتصرف)
هم : نقلك نشتي دولة نظام نشتي دولة مدنية تقط المسمار …!
أنا : قلك دولة تقط المسمار والله ما غير جبتم شلة صعاليك من كل مكان يقطوا الرقاب ويسحبوا الناس بالشوارع وعادهم شقطوا رقابكم وباذكركم ..؟؟!
وبعدا الديمواقراطية من واين ..؟؟ من السعودية نسيتم مو كنتم تهدروا لنا ..؟؟
مش انتم اللي درستنا اثنعشر سنة على الرجعية والامبريالية والراسمالية والديالكتيك …!!
نسيتم كم يا تخازين وكم يا خبر صرفتنه تخبرونا على جمال عبد الناصر ومو عمل ومنوا اللي اتامر على الحمدي وقتله وعيسى والوحش وعبد الرقيب ..؟؟!
هم : لا منسيناش بس انت اللي متفقهش ولا كى (هيا ) قلي منو كان يقف مع السعودية مش اصحاب مطلع ..؟!
السعودية الان قلبت عليهم ليش نحنا منستغليش مثل مستغلوها هم زمان والا حلال لهم وحراام علينا ..!!؟
اوتشتي تكون طول عمرك عسكري مع اصحب طلع …؟!!
أنا : طيب قلوا لي أنتم منهم اذم اصحاب مطلع اللي متشتوش تجلسوا واصل عساكر معهم
منهم كي جيبوا لي أسماهم باشوفهم ..؟
منهم هيا قولوا لي منهم … مبتقولوش انا داري …
هم : الا دارين بس انت تلعب بخبرك زعم منتاش داري منهم عفاش وخبرته ..!!
أنا : قلدكم الله عفاش هو اللي كنتم تقاتلوه من زمان من 62 ..!!..وين كان عفاش اذيك الايام …!!
دلى دلى واا بني عمي عفاش مالوش ثلاثين سنة من يوم طلع والسعودية تقاتلكم من 62 وقبلها …!!
بس انا اقلكم منهم اصحاب مطلع هم بيت الاحمر صح هم الزنداني وخميس نائبه اليدومي حق الامن السياسي وعلي محسن ..صح هم اولان (هؤلاء )
هم اولان (هم هؤلاء ) اللي كانوا يعذبوا اسرى الامن السياسي ولا لا
..هم اولان اللي قتلوا الحمدي .. ولا لا
هم اولان اللي كانوا يمارسوا العنصرية ضدنا وضد كل ابناء الشعب مش الا أحنا .!
هم اولان اللي كانوا يقاتلوا مع السعودية زمان وهم الان اللي معها
وياريت حتى السعودية وثقتابكم لا موثقاش بكم ..!!
مكانه السعودية خليتهم اليوم قادةعليكم من جديد اين اليدومي وعلي محسن نائب الرئيس والقائد الفعلي للجيش اللي تقولوا عليه وطني ..!!
وانتم مكانكم عساكرمعه وهو عسكري مع السعودية والسعودية عسكري مع امريكا يعني حتى عملاء متنفعوش تكونوا مكانكم معارد (أذناب )
هم : معرد مع السعودية ولا معرد مع ايران ..!!
وانتم مو نزلكم بلادنا تشتوا تقاتلوا السعودية اسرحوله السعودية وراكم مش بشارع جمال ..؟؟
هم : ايران هذا خبر مخيط بصميل حتى العجيز مع تصدقوش ولا شفناكم جبتوا لنا واحد ايراني من عام الفين واثنين ..؟!
ثانيا نحنا يوم نزلنا الشوارع نزلنا جيش نحمي البلاد نزلنا بالميري
وبعدا قلوا لي مو شستفيد لو دخلتوا شارع جمال مو شدخل ابترع هناك ..؟؟!!
هم : ايوة خبر نفسك مو نزلتم تدوروا ليش متخرجوش وتسرحوا له لهناك ..؟؟!
أنا : طيب نحنا راضيين نخرج من تعز ونروحله لهناك بس منو اللي بيضمن لنا انكم مشتغدروناش مثل اصحب عدن ولحج وابين ..؟!!
من يضمن لنا اننا مشنحصلكمش هناك ..؟؟!؟
مش خرجنا من عدن واذيك المناطق ..؟؟؟
…اينهم الان …مش بالبقع وميدي ..؟؟!
حتى انتم مش سرحتم لهناك تقاتلوا مع السعودية ..؟؟
عاده الجندي السعودي يتمترس بعشرة منكم ياقليلين الحياء..؟؟!
هم : عادي بنقاتل معه ها كيف الا تشتينا نعمل ..؟؟ نقاتل مع ايران تشتونا نرجع شيعة بالغصب ..؟؟
نحنا شوفع وسنضل شوافع تشتونا نرجع شيعة معاكم ولا خلص ممنيش ..؟؟
أنا : يا جعانن منو قلكم تسربلوا بالغصب ولا لاتقولوش أميــــــــــــــن ..منو حاكاكم ..؟؟
وبعد منو قلكم انكم الان شوافع…؟؟
منو زاد عليكم اننتم شوافع واابني ..؟؟!!!؟؟؟
اقعوا اول شوافع سوى ..
من اللحين كان الشافعي يذبح ويسحل الناس ويلا يفجر جوامع وينبش قبور ليش اجدادكم الليهم ارجل منكم وهم شوافع مفجروش لا حق السودي ولا ابن علون عادهم هم بنوهن
فقشتم قلبي الله يلعن عقولكم لو معكم عقول …!!
هيا مو أسموه اذا الشافعي اللي انتم معه “ككي” (هيا) قلولي لو انتم داريين ..؟؟
والله ما لكم علم الفكر وهابي و الشافعي معه اللقب ذحين لو قلتوا لكم مو اسمه بتقولوا لي عبدة قاسم الشافعي ..؟؟!!
قلك نحنا شوافع والله ما غير أمقبقبة لمشافعي وامفايدة لبن عبدالوهاب..!!
بقلم الباهوت الخضر