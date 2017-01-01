أمقبقبة لمشافعي وامفايدة لبن عبدالوهاب !؟!

بعيدا عن مفردات اللغة العربية الفصحى وقواعدها الرائعة ..انقل لكم ” مشارعو” بيني وبين مجموعة من المعاريف حق البلاد وبنتشارع هنا اليوم عندكم راس براس و امتخزينة من أمجنب شواجب تقل أذن عكابر(فئران) وشنجرد أمبصاير “جرد غلس “ويا عندهم او عندي ..!!

نحنا نناضل من اجل الديموقراطية والحرية نحنا نقاتل ضد نظام الانقلاب من سبهم اولان

هم : ومن قلك اننحنا نقاتل مع السعودية ..!!

من ايام لينين واستالين وحتى هنا بالصعد (المطبخ ) قحطان وزعطان وعلان كيف حكمتم ..؟؟!!..(بتصرف)

من جمال مصر الى معمر ليبيا وحتى حمدي اليمن بمو نزلوا بزنبيل ونسيتم كم اتلابجت

ضد ايش ..؟؟ “انظام الانقلاب” اللي شقول انكم وعلى متداد تاريخهم كانت تزكيهم الملائكة للحكم …!!

أنا : قلك دولة تقط المسمار والله ما غير جبتم شلة صعاليك من كل مكان يقطوا الرقاب ويسحبوا الناس بالشوارع وعادهم شقطوا رقابكم وباذكركم ..؟؟!

مش انتم اللي درستنا اثنعشر سنة على الرجعية والامبريالية والراسمالية والديالكتيك …!!

وبعدا الديمواقراطية من واين ..؟؟ من السعودية نسيتم مو كنتم تهدروا لنا ..؟؟

نسيتم كم يا تخازين وكم يا خبر صرفتنه تخبرونا على جمال عبد الناصر ومو عمل ومنوا اللي اتامر على الحمدي وقتله وعيسى والوحش وعبد الرقيب ..؟؟!

هم : لا منسيناش بس انت اللي متفقهش ولا كى (هيا ) قلي منو كان يقف مع السعودية مش اصحاب مطلع ..؟!

أنا : قلدكم الله عفاش هو اللي كنتم تقاتلوه من زمان من 62 ..!!..وين كان عفاش اذيك الايام …!!

دلى دلى واا بني عمي عفاش مالوش ثلاثين سنة من يوم طلع والسعودية تقاتلكم من 62 وقبلها …!!

بس انا اقلكم منهم اصحاب مطلع هم بيت الاحمر صح هم الزنداني وخميس نائبه اليدومي حق الامن السياسي وعلي محسن ..صح هم اولان (هؤلاء )

هم اولان (هم هؤلاء ) اللي كانوا يعذبوا اسرى الامن السياسي ولا لا

..هم اولان اللي قتلوا الحمدي .. ولا لا

هم اولان اللي كانوا يمارسوا العنصرية ضدنا وضد كل ابناء الشعب مش الا أحنا .!

هم اولان اللي كانوا يقاتلوا مع السعودية زمان وهم الان اللي معها

وياريت حتى السعودية وثقتابكم لا موثقاش بكم ..!!

مكانه السعودية خليتهم اليوم قادةعليكم من جديد اين اليدومي وعلي محسن نائب الرئيس والقائد الفعلي للجيش اللي تقولوا عليه وطني ..!!

وانتم مكانكم عساكرمعه وهو عسكري مع السعودية والسعودية عسكري مع امريكا يعني حتى عملاء متنفعوش تكونوا مكانكم معارد (أذناب )