المشهد اليمني الأول| صنعاء

عرض وزير المالية الدكتور صالح شعبان آليه عمل الوزارة والإجراءات التي إتخذتها بما يسهم في رفع نسبة الإيرادات والسيولة في البنك المركزي لصرف مرتبات موظفي الدولة وفي مقدمتها مرتبات أبناء الجيش والقوات المسلحة حسب الإمكانيات المتاحة.

وأوضح وزير المالية أن الوزارة وكوادرها تعمل حاليا بكل جهد لتوفير السيولة النقدية بما يضمن صرف مرتبات موظفي الدولة في إطار خطة عملية مدروسة تتناسب مع الإمكانيات والموارد المالية العامة المتوفرة.

جاء ذلك في إجتماع ، بصنعاء ، برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس ونائبة الدكتور قاسم لبوزة وعدد من أعضاء المجلس .

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