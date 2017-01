المشهد اليمني الأول | متابعات

هاجم ناشطون معارضون ومغردون بارزون “الشرعي العام” لـ “جيش الفتح” الارهابي السعودي عبد الله المحيسني عبر إطلاقهم هاشتاغ ” #المحيسني_كفى_عبثا_بثورتنا ” على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم الناشطون “المحيسني” بالترويج لتنظيم “داعش”، وتمويل جبهة النصرة، والتغاضي عن ما اسموه اعتداءات “النصرة” المتكررة على فصائل “الجيش الحر”. كما اتهموه بالسكوت عن جرائم تنظيم جند الأقصى، وجمع الأموال باسم السوريين.

– See more at: http://new.alalam.ir/news/1905651#sthash.q8kZrYmt.dpuf

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات