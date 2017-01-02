أردني نجا من هجوم ملهى اسطنبول يروي تفاصيل الهجوم وما جرى!

المشهد اليمني الأول | متابعات

وصف شاب أردني ما جرى بالملهى الليلي الذي شهد عملية ارهابية في اسطنبول ليلة رأس السنة أمس السبت، بـ”المرعب”.

وقال الشاب الذي فضّل عدم ذك اسمه “إن شخصاً كانت تقله سيارة أجرة قام بعد اقتراب أمن الملهى منه لتفتيشه بفتح النار عليهم”.

وأضاف أن مطلق النار توجه بعدها إلى منطقة مرتفعة ومطلة على المطعم وبدأ بإطلاق النار عشوائياً على رواد المكان، حيث بدأ الجميع بالصراخ والهرب، وقام بعدها باستبدال ملابسه ولاذ بالفرار مع رواد المكان الذين هرعوا إلى الخارج فور سماعهم صوت اطلاق النار، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة “عمون”.

وكان مسلح أطلق النار داخل أحد الملاهي الليلية في اسطنبول، حيث نتج عنه مقتل 39 شخصا واصابة العشرات، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن مقتل ثلاثة أردنيين في الحادث وإصابة ثلاثة أخرون. المصدر: وكالة عمون

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