المشهد اليمني الأول| خاص

وزع الإعلام الحربي، مشاهد لعملية اسقاط طائرة أباتشي تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي في نجران. وتظهر المشاهد لحظة استهداف الطائرة بنيران أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال قيامها بعمليات تمشيط في جبهة نجران حيث بدأت بالتهاوي حتى سقطت خلف إحدى التباب ليتصاعد الدخان بكثافة من الطائرة بعد سقوطها.

وتعتبر هذه الطائرة هي العاشرة من نوعها التي يتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من اسقاطها منذ بداية العدوان، حيث أُسقطت 5 طائرات أباتشي استخدمها العدوان في معارك الداخل، فيما أسقطت خمس أخرى في جبهات ما وراء الحدود.