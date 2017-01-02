المشهد اليمني الأول| خاص

أضحى الصاروخ الروسي المضاد للدروع المعروف بإسم “كورنيت” كابوساً حقيقياً للجيش السعودي الذي خسر من عتاده المئات من الدبابات والآليات والمدرعات بفضل هذا الصاروخ المرعب والذي يتميز عن غيره من مضادات الدروع في العالم .

حيث أفادت المصادر العسكرية الواردة من نجران للمشهد اليمني الأول، أن الصاروخ الفتاك كورنيت تمكن خلال الأربعة والعشرين الساعة الأخيرة من تدمير أربع آليات سعودية، منها مدرعة وجرافة أسفر تدميرهن عن مصرع 10 جنود سعوديين خلف رقابة السديس، كما تم تدمير مدرعة سعودية قبالة منفذ الخضراء ومصرع طاقمها، وتدمير آلية سعودية في مرتفعات رجلاء في نجران المحتلة .