المشهد اليمني الأول| خاص
أضحى الصاروخ الروسي المضاد للدروع المعروف بإسم “كورنيت” كابوساً حقيقياً للجيش السعودي الذي خسر من عتاده المئات من الدبابات والآليات والمدرعات بفضل هذا الصاروخ المرعب والذي يتميز عن غيره من مضادات الدروع في العالم .
حيث أفادت المصادر العسكرية الواردة من نجران للمشهد اليمني الأول، أن الصاروخ الفتاك كورنيت تمكن خلال الأربعة والعشرين الساعة الأخيرة من تدمير أربع آليات سعودية، منها مدرعة وجرافة أسفر تدميرهن عن مصرع 10 جنود سعوديين خلف رقابة السديس، كما تم تدمير مدرعة سعودية قبالة منفذ الخضراء ومصرع طاقمها، وتدمير آلية سعودية في مرتفعات رجلاء في نجران المحتلة .
في السياق، قامت وحدة القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية بإستهداف مباني مستحدثة جوار قيادة الحماد محققة إصابات مباشرة، كما دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية موقع العش بعدد من القذائف .
كما وزع الإعلام الحربي مشاهد جديدة للعمليات العسكرية الأخيرة في نجران المحتلة.