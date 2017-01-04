تلقى أزلام العدوان المنافقين صفعة ثالثة في شبوة بعد صفعات نهم ومأرب، تكبدو فيها خسائر هائلة في الأوراح والعتاد، في ظل إنهيار كبير يغشى معسكر المنافقين إثر مصرع قيادات وسعي حزب الإصلاح لإقصاء المقالتين الجنوبيين بحسب معلومات للمشهد اليمني الأول .
وتحدثت مصادر عسكرية للمشهد اليمني الأول بأن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكن من كسر اكبر زحف في باتجاه تبة الماطور وآخر باتجاه منطقة الهجر بمديرية عسيلان، مشيرةً لمصرع وجرح 30 من المنافقين خلال محاولتهم الزحف باتجاه منطقة الهجر فقط بمديرية عسيلان .
وأكدت المصادر تمكن وحدات الجيش واللجان الشعبية من تدمير طقمين عسكريين للمنافقين بصواريخ موجهة بمديرية عسيلان .