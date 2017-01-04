المشهد اليمني الأول| خاص

تلقى أزلام العدوان المنافقين صفعة ثالثة في شبوة بعد صفعات نهم ومأرب، تكبدو فيها خسائر هائلة في الأوراح والعتاد، في ظل إنهيار كبير يغشى معسكر المنافقين إثر مصرع قيادات وسعي حزب الإصلاح لإقصاء المقالتين الجنوبيين بحسب معلومات للمشهد اليمني الأول .