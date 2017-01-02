هذه الأحداث الخمسة هزت العالم في عام 2016

المشهد اليمني الأول | متابعات
وفقا استطلاع أجراه موقع “سبوتنيك” العربي لآراء القراء، عن أبرز حدث في عام 2016، كانت غالبية الأصوات لصالح عملية تحرير حلب، حيث احتل هذا الحدث المرتبة الأولى بنسبة (37.6%).
وبحسب الاستطلاع فقد جاء في المرتبة الثانية انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة (20.1%)، ثم في المرتبة الثالثة محاولة الانقلاب العسكري في تركيا بنسبة (8%)، ويأتي في المرتبة الرابعة اغتيال السفير الروسي في أنقرة بنسبة (6.9%)، وفي المرتبة الخامسة وفاة الزعيم الكوبي فيديل كاسترو (5.2%).
أما باقي المشاركين فقد صوتوا لصالح الأحداث التالية: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، العملية الإرهابية في الكنيسة الكاثدرائية في القاهرة، عملية تحرير الموصل، خفض إنتاج النفط، والأحداث الأخرى.