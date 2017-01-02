50 ألف باكستاني يغادرون السعودية لهذا السبب !!

المشهد اليمني الأول | متابعات

غادر نحو 50 ألف عامل باكستاني، المملكة السعودية، بسبب الازمة الاقتصادية التي هدتها بعض الشركات الكبرى.

وكشف رئيس مجلس المحافظين بهيئة المغتربين الباكستانيين المحامي “أمجد ملك”، أن نحو 50 ألف عامل باكستاني غادروا المملكة خلال الأيام الماضية، جراء الأزمة الاقتصادية التي مرت بها بعض الشركات السعودية الكبرى، والتي أدت لتأخير دفع رواتب معظم العاملين فيها. وأوضح، بحسب صحيفة “الوطن” أن عدد الباكستانيين العاملين في السعودية ومرافقيهم نحو مليونين و500 ألف. وبين “ملك” أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لحل أزمة تأخر الأجور في بعض المنشآت حفظت حقوق العمالة الباكستانية، وأكد أن بلاده ترفض وضع الشركات السعودية في القوائم السوداء. يشار إلى أن عضو مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور “سحر كامران”، كشف في يونيو/حزيران الماضي، إن مواطنيها يمثلون 27% من العاملين الوافدين في السعودية. وتعاني مجموعة “بن لادن”، كأحد أكبر الشركات في المملكة، أزمة مالية منذ العام الماضي، وخاضت الشركة سلسلة من النزاعات مع العمال هذا العام بسبب الأجور. وخلال الشهور الماضية تكررت حالات تجمع عشرات العاملين أمام مكاتب للشركة في المملكة للمطالبة بمستحقات متأخرة كما قامت المجموعة بتسريح عشرات الآلاف من العاملين. كما أن “سعودي أوجيه”، استغنت خلال الشهور الماضية عن آلاف العاميلن بها بسبب أزمة اقتصادية تمر بها.

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