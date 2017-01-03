الرئيسية الأخبار المحلية أقوى اللقطات العسكرية للإعلام الحربي اليمني لعام 2016 في العمق السعودي الأخبار المحليةفيديوهات أقوى اللقطات العسكرية للإعلام الحربي اليمني لعام 2016 في العمق السعودي بواسطة اليمن - 03/01/2017 2437 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات أقوى اللقطات العسكرية للإعلام الحربي اليمني لعام 2016 في العمق السعودي شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب كاتب مصري يعرّي آل سعود : يعادون كل من يعادي “اسرائيل” و يتقربون الى الله بذبح المسلمين عدوان السعودية وأمريكا في اليمن يُدمر 37 منشأة نفطية والخسائر 282 مليار ريال تداعيات أسر حمار وإقتراب الشرعية من ميناء صنعاء تشعل سخرية واسعة في أوساط الشعب اليمني لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد