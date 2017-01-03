مجزرة جديدة ترتكبها السعودية راح ضحيتها 6 شهداء من أسرة واحدة في ساقين صعدة

المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وأكد مصدر محلي أن ستة مواطنين استشهدوا وأصيب مواطن في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منازل في منطقة وادي الحبال بمديرية ساقين. وأضاف المصدر أن طيران العدوان عاود واستهدف المسعفين في الغارات التي استهدفت منازل المواطنين في منطقة وادي الحبال بمديرية ساقين.

ويكثف طيران العدوان من غاراته الجوية على المناطق السكنية في محافظة صعدة والتي أدت خلال الفترة السابقة إلى ارتكاب عدد من المجازر بحق المواطنين دون في ظل صمت وتواطئ دولي لم يشهد له التأريخ مثيل.