الغارديان: الاقتصاد السعودي “منخور” وستتفجر “ثورات” أشد وأنكى

المشهد اليمني الأول | متابعات

اعتبرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء، أن الأسباب التي فجرت الثورات لم تنته، بل إن بعضها أصبح “أشد وأنكى”، مشيرة إلى أن الأوضاع أكثر قابلية للانفجار مقارنة بعام 2011.

وأضافت الصحيفة، أن غالبية الدول العربية تعيش في أزمات مختلفة، حيث “أدى تراجع أسعار النفط إلى نخر الاقتصاد السعودي”، فيما تخلق “القيادة المعطوبة في مصر الأزمة تلو الأخرى”، حسب قولها. وأشارت افتتاحية الصحيفة إلى أن الفساد في الدول العربية أدى إلى إهدار كم هائل من الموارد، يصل إلى ما يقرب من 11 تريليون دولار خلال نصف قرن، بحسب تقرير حديث للأمم المتحدة. وخلصت الصحيفة إلى أن إغلاق أبواب الاحتجاج السلمي أمام الشباب العربي ربما يدفعهم للثورة بأشكال مباشرة وأكثر عنفا.

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