بعد قرن.. الكشف عن “سر جديد” بشأن غرق تايتانيك

المشهد اليمني الاول | منوعات

بعد مرور أكثر من قرن على غرقها، كشف دليل جديد عن واقعة غير مسجلة شهدتها السفينة “تايتانيك” قبل الحادث المأساوي الذي تحول إلى فيلم شهير.

افادت صحيفة “إندبندنت” نقلا عن الصحفي سينان مالوني، الذي قضى أكثر من 30 عاما في دراسة الكارثة، قوله “إن حريقا اندلع في هيكل السفينة لأسابيع، وتحديدا قرب المنطقة التي اصطدمت بجبل الجليد أثناء الحادث”. وغرقت السفينة في 15 أبريل من عام 1912، بينما كانت متجهة من ساوثهمبتون جنوبي بريطانيا إلى نيويورك، بسبب اصطدامها بجبل جليدي في المحيط الأطلنطي، وكان على متنها نحو 2200 راكب، لقي منهم أكثر من 1500 مصرعهم. وتوصل مالوني إلى كشفه مستعينا بصور التقطها كبير مهندسي الكهرباء على السفينة قبيل انطلاقها، التي تظهر بها بقعة سوداء طولها نحو 9 أمتار، على الجانب الأيمن من مقدمة السفينة. وقال مالوني: “بينما ننظر إلى المنطقة الحقيقية التي اصطدم بها الجبل الجليدي، يبدو أننا وجدنا ضعفا أو تلفا في الهيكل في هذا المكان قبل أن تغادر بلفاست (حيث تم بناء السفينة)”. وفي وقت لاحق أكد خبراء أن هذه البقعة السوداء سببها حريق، نجم عن “حرارة ذاتية” للفحم في مخزن داخل السفينة، مشيرين إلى أنه استمر أسابيع رغم محاولات السيطرة عليه.

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