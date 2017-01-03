رأس السنة عامين واليمن صامد ؟

احتفلوا بعيدكم الغير شرعي قبلوا اقدام البابا نويل واخلعوا ثيابكم في ليلة الكريسمس وبعثروا أكاليل الزهور الحمراء كيفما تشاؤون فلن يدوم ذلك طويلاً فكل رقصة تهزون فيها اوساطكم يقتل طفل في اليمن بفعل قنابلكم وصواريخكم وكل نخب تشربونه وتفقدون على اثرة احاسيسكم يموت طفل في اليمن من الجوع والعطش وسوء التغذية بسبب حصاركم تبادلوا التهاني والتبريكات في الوقت الذي الشعب اليمني يتبادلون العزاء والمواساة والصبر والصمود على أطفالهم ونسائهم الذين قتلتموهم بطائراتكم البسوا افخر الثياب والزينة وتجملوا وتعطروا فلن يستطيع ذلك ان يبعد عنكم فداحة الجرائم التي ترتكبونها بحق هذا الشعب العظيم اشربوا الخمور حتى الثمال وغطوا في نوم عميق واستقبلوا عامكم الجديد بمزيد من العمالة والخيانة ولكن اعلموا ان الله على كل شيء شهيد..

يحتفل العالم برأس السنة الجديدة 2017 والخروج من العام 2016 كل دولة تحتفل بطريقتها الا ان هناك دول عربية كالسعودية والامارات الدول التي كانت ولاتزال الساعد الأيمن والأيسر للعدو الصهيوني والامريكي في العدوان على اليمن تحتفل هذه الدول بعيد الميلاد وتنفق المليارات ويشربون الخمور ويمارسون الفواحش اللا أخلاقية لكي يضيفوا الى رصيدهم الاجرامي ولإفسادي الكثير من القبح والدناءة ففي الوقت الذي هم يحتفلون فيه بعيد الميلاد يقتلون فيه اليمنيين على مدى ما يقارب العامين بدون أي مبرر وانما خدمة لليهود والنصارى..

مر عام 2015 على الشعب اليمني كأصعب عام من حيث المظلومية والقتل والأجرام والدمار والحصار نتيجة العدوان السعودي الأمريكي الذي رمى بكل ثقلة العسكري وبكل حقده اللآ انساني على هذا الشعب العظيم الصامد فلم يستطع ان ينال منه وجاء بعده العام الثاني 2016 واستمر العدوان واستمر القتل والهدم والحصار في المقابل استمر الجهاد والصمود والمواجهة فكانا عامين لامثيل لهما على الاطلاق مظلومية وانتصارات صبر وتحدي ويأتي اليوم عام جديد فهل سيتوقف العدوان على اليمن ويبدأ اليمنين مرحلة جديده؟..

يحتفلون بعيد الميلاد في الوقت الذي هم فيه يذبحون الطفل اليمني قبل ولادته لم يتبقى الا أربعة اشهر ومر عامان على بداية العدوان السعودي الأمريكي عامان من المعاناة والصبر والظلم والطغيان كل يوم والعدوان يقطع رؤوس الأطفال والنساء والشيوخ اليمنيين بوحشية واجرام لم يسبق له مثيل بمختلف الأسلحة المحرمة دولياً التي تبيعها بريطانيا وامريكا وغيرها من الدول الأوربية للسعودية والامارات لقتل الشعب اليمني العربي المسلم ..

لكن الشعب اليمني يقول لهم احتفلوا فنحن نعلم انكم تحتفلون والهزيمة بادية على وجوهكم وخيبة الآمال ظاهرة عليكم احتفلوا واطلقوا الألعاب النارية في كل الاتجاهات لكي تتذكروا صواريخ الشعب اليمني كيف فعلت بكم وكيف بعثرت بأشلاء جنودكم وضباطكم في مارب وفي المندب وفي جده وجيزان ونجران وعسير والطائف وغير ذلك احتفلوا ولا تنسوا ان تشتروا مزيد من أكاليل الزهور وذهبوا بها الى اضرحة جنودكم وضباطكم واذرفوا عليهم المزيد من الدموع لكي تدركوا فداحة ما فعلتموه بالشعب اليمني.. احتفلوا بأعوامكم واعيادكم كيفما تريدون فهي أيام ستتلوها أيام وتلك الأيام نداولها بين الناس فأموالكم الطائلة قد أصبحت قليله ونفطكم الكثير سيضمحل وينفد وصفقاتكم قد احترق وتدمر منها الكثير واعماركم وملككم وسلطتكم لن تدوم الى الابد لأن سنن الله ستلاحقكم ولن تستطيعون الإفلات منها اما نحن فلدينا وعد ممن قال عن ذاته جل وعلى ومن اصدق من الله حديثا وعد لا يتخلف ولا يتبدل يقول ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.

بقلم زيد البعوه

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