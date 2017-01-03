المشهد اليمني الأول| خاص

نصب تنظيم القاعدة التكفيري بالعقيدة الوهابية السعودية، كميناً لقوات مايسمى بالحزام الأمني بمدينة جعار في محافظة أبين .

وأسفر الكمين عن مقتل وإصابة عدد من قوات مايسمى بالحزام الأمني . مصادر طبية في مستشفى الرازي بمدينة جعار أكدت وصول جثث 3 من الجنود و3 جرحى، مازالوا يتلقون العلاج.

وكشف الجنوب اليوم عن تصريح مصدر مسؤول له، رفض الكشف عن إسمه، بأن قيادات عسكرية تابعة للواء المرتزق شلال شائع أشرفت على العملية بواجهة القاعدة، وأفاد بأن لديه أدلة دامغة سيتم تقديمها للفار هادي شخصياً .

وكان قد أفاد مسؤول آخر مقرب من الفار هادي بأن الفار في صدد إقاله شلال شائع نتيجة الوضع المأساوي في الجنوب .

ويرى مراقبون بأن هادي يلعب لعبة الإرهاب في عدن، حتى يتم التخلص من المحافظ الزبيدي وشلال شايع، يدعم ذلك تسريبات مقربة من هادي ترمي للإطاحة بالزبيدي وشايع وتلقي اللوم عليهم بتدهور الأوضاع الأمنية في عدن، يدعم ذلك أيضاً هجوم حزب الإصلاح إعلاميا وتظيمهم لحملات تحريضية وتشويهية للمذكورين .



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