المشهد اليمني الأول| خاص

تناول الشعب اليمني في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي وفي مجالسهم أنباء إقتراب تحالف العدوان من ميناء صنعاء، بعد تمكنهم من أسر حمار عفاشي في نهم .

حيث أصبحت مادة للسخرية وبث النكات لهون حال العدوان وازلامه المنافقين الذين يرثى لهم بعد فشلهم الذريع في إحداث خروقات عسكرية وزعزعة الأمن والإقتصاد.

المشهد اليمني الأول يرصد أبرز التعليقات من صفحات اليمنيين:

بدوره كتب الكاتب أحمد عايض أحمد منشوراً على محمل الجد

القنوات الفضائية تناولت ذلك بسخرية حيث علق الإعلامي “عبدالحافظ معجب” في برنامجه الشهير (مع الخبر) على حادثة أسر حمار نهم وميناء صنعاء .

من جانبها نقلت قناة المسيرة التابعة لأنصار الله ذلك في تقرير خبري .

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