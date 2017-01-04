إستعادة لكل المواقع وفتح طريق الصفراء بعملية عسكرية واسعة في شبوة..

المشهد اليمني الأول | شبوة

نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، واستعادت كل المواقع التي سيطر عليها مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي قبل عدة أيام في محافظة شبوة.

وأفاد مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية واسعة وتمكنوا خلالها من السيطرة على جبل الشبكة وموقع العلم والتبة الرملية ومحطة السليم في جبهة مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وأضاف المصدر أن العملية العسكرية أسفرت أيضا عن إعادة فتح طريق منطقة الصفراء ودحر مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي منه.

وبحسب المصدر ذاته، استولى أبطال الجيش واللجان الشعبية على دبابة تابعة للمرتزقة وآلية عسكرية بالإضافة إلى عربتين إماراتيتين ومدرعة من طراز بي ام بي بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة.

وأشار المصدر إلى مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودية الأمريكي.

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