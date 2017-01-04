المشهد اليمني الأول| زوامل
جديد عيسى الليث .. زامل اليوم يوم الثار حان الانطلاق ( كلمات + صوت + فيديو )
أداء المنشد المبدع: عيسى الليث
كلمات الشاعر: عباد ابوحاتم ( شاعر نهم )
وش عد بقـي يا شعبنـــا وش عد بقي .. اليوم يــــوم الثار حان الانطلاق
قل للسعودي حول جــــــــده نلتقي .. سباق للجبهات يا شعبي سباق
شلي بثار اطفالنا يا بندقي .. شلي بثـار الشـام و اطفال العراق
و يا رصـــاصي للعدو اتسابقي .. دقي الجماجم و اسحقي مفصل وساق
انا مــــــع ربـــــي مجــــاهد متقي .. هديه سراجي و البــنادق لي رفاق
الـــــويل ثم الـــويل يا الحلف الشقي .. حرب اليماني حرب كبرى ماتطاق
فالبحر يغرق بارجتكم زورقي ..و البر ندعس هامة ارباب النفاق
ذوبي تشـظي يا البرادلي و احرقي .. عيشي مع الكورنيد فــــــي لحظة عناق
متحـــــدي المنطــق مــــع اللا منطقي .. بباس ربي حلفكم قد ضاق ضاق
على ربا جيزان رفرف بيرقي .. ساعة وصلناها و ضيّقنا الخناق
هـــذه كتائبنا مع ابن النبي .. حيّا بها نجران قد طال الفراق
يا صرختي دوّي و رجي واصعقي .. صرخة تهز الارض و السبع الطباق
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