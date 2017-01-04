المشهد اليمني الأول| زوامل

جديد عيسى الليث .. زامل اليوم يوم الثار حان الانطلاق ( كلمات + صوت + فيديو )

و يا رصـــاصي للعدو اتسابقي .. دقي الجماجم و اسحقي مفصل وساق

ذوبي تشـظي يا البرادلي و احرقي .. عيشي مع الكورنيد فــــــي لحظة عناق

على ربا جيزان رفرف بيرقي .. ساعة وصلناها و ضيّقنا الخناق

هـــذه كتائبنا مع ابن النبي .. حيّا بها نجران قد طال الفراق