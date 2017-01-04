المشهد اليمني الأول | متابعات

عام ونصف من حرب الابادة السعودية علي اليمن .. عامين من حرب الابادة السعودية علي العراق .. خمسة اعوام من حرب الابادة السعودية علي سوريا .. خمسة اعوام من الاحتلال السعودي للبحرين .. السعودية تعادي كل من يعادي اسرائيل .. دهر من الدعم السعودي للإرهاب .. 284 عام من الاحتلال السعودي للأراضي والمقدسات الاسلامية والعربية ..248 عام من حرب الابادة التي يخوضها ال سعود علي المسلمين .. ال سعود قتلوا اكثر من 10 مليون مسلم

1- عام ونصف من حرب الابادة السعودية على اليمن

قريبا ستدخل الحرب السعودية على اليمن العام ونصف فقبل عام ونصف العام فاجأت عصابة ال التلمود العالم بإعلانها حرب الابادة على اليمن من امريكا وكشف وزير خارجية المملكة التلمودي الصهيونية الشعورية عن تحالف عشري مكون من 10 مستعمرات امريكية لخوض حرب الابادة على اليمن من اجل اعادة اليمن الي الوصاية الامريكية الشعورية وثانيا من اجل تامين وحماية السفن الاسرائيلية في باب المندب وثالثا من اجل اسقاط شعار الله اكبر .

وال التلمود لا يؤمنون بالله لانهم من عصابة صهيونية تلمودية متعصبة ويعتبرون الله مجرد ادمي ..

ومن اجل اسقاط شعار الموت لأمريكا أقام ال سعود هم والصهاينة المغتصبين لفلسطين قواعد الدفاع عن مصالح امريكا في المنطقة فدعموا كل الحروب الامريكية على البلاد العربية والاسلامية كما استعانوا بالاحتلال الامريكي لا رض محمد لتدنيس مقدسات المسلمين وحماية عرش عصابة ال التلمود.

ومن اجل اسقاط شعار الموت لإسرائيل زرعت بريطانيا عصابة ال التلمود لاحتلال ارض محمد للتمهيد لشرعنه الاحتلال الصهيوني لفلسطين ومعلوم للجميع ان اول حاكم عربي تنازل عن فلسطين لليهود هو عبد العزيز ال سعود قبل اعلان قيامها ب 30 عاماً.

فقد قدم عبد الانجليز ال موردخاي تنازله عن فلسطين لليهود للسير كوكس مندوب بريطانيا العظمي في الحجاز عام 1918 وقد ارسل ال سعود مئات السيارات لنقل المغتصبين الصهاينة من البحر الي داخل فلسطين المحتلة عام 1948 وقد دعم ال سعود اسرائيل في حربها على مصر عام 56 ودعم ال صهيون اسرائيل في حربها على الدول العربية عام 67 ومهندس حرب 67 هو الهالك فيصل بن موردخاي.

ودعم ال قرود اسرائيل في حربها على لبنان عام 82 ودعم ال التلمود اسرائيل في حربها على لبنان عام 86 ودعم ال ساعور اسرائيل في حربها على لبنان عام 93 ودعم ال الشيطان اسرائيل في حربها على لبنان عام 96 ودعم ال سروف اسرائيل في حربها على لبنان عام 2006 ودعم ال صهيون اسرائيل في حربها على غزة عام 2008 ودعم ال موردخاي اسرائيل في حربها على غزة عام 2012 ودعم ال سعود اسرائيل في حربها على غزة عام 2014 ولذلك قدم ال سعود الكثير والكثير من اجل اسرائيل ثم صدموا حينما شاهدوا اليمنيين يرفعون شعار الموت لإسرائيل, والاغرب من ذلك انهم سيطروا على باب المندب وسيمنعون مرور السفن الاسرائيلية منه ولذلك قرر ال سعود شن حرب وقائية على اليمن لحماية اسرائيل.

اللعنة على اليهود.. هذا الشعار هز عرش ال يهود لانهم من اشد الطوائف اليهودية تطرفا ولذلك شنوا الحرب على اليمن من اجل اسقاط شعار اللعنة على اليهود.

النصر للإسلام .. عندما رفع اليمنيين شعار النصر للإسلام جن جنون ال سعود فهم من زرعتهم الصهيونية العالمية والاستعمار الانجليزي للقضاء على الاسلام ونشر الفتن والحروب بين المسلمين وتدمير الاثار الاسلامية والاحتفاظ بالأثار اليهودية وال سعود من اشد الطوائف الجهوية كرها للإسلام لان المسلمين الاوائل هزموا اجدادهم في خيبر وطردوهم من الحجاز وال التلمود يعلمون من هو قائد معركة خيبر التي هزم اجدادهم فيها ويعلمون من هم احفاده اليديين الحوثيين ولذلك يشن ال سعود حرب ابادة على اليمن لا سقاط شعار النصر للإسلام فهم لا يريدون نصرا للإسلام وانما يريدون النصر للصهيونية.

وقد حشد ال موردخاي 10 جيوش اعرابية من 10 مستعمرات امريكية لشن حرب ابادة على اليمن كما حشد ال التلمود مرتزقتهم من جميع انحاء العالم واستعانوا بكل الحركات الارهابية واستخدموا احدث الاسلحة الامريكية والاسرائيلية والبريطانية والفرنسية والروسية والصينية واستخدموا كل انواع الاسلحة المحرمة دوليا ومع كل هذه الامكانيات فشل احفاد يهود خيبر في تركيع اليمنيين فقد نجح اليمنيون في تدمير 500 دبابة سعرية وقتل الاف الجنود الشعوريين وقتل الاف المرتزقة وقتل الالاف من جيوش ومرتزقة التحالف العشري لحماية اسرائيل.

كما اسقط اليمنيون عشرات الطائرات لتحالف امن اسرائيل كما نجح انصار الله في تحرير عشرات المدن والمواقع السعودية انما النصر من عنادله.

فكما نصر الله الامام علي بن ابي طالب في معركة خيبر الاولى فقد نصرالله احفاد الامام علي على احفاد يهود خيبر ال سعود اليهود ال موردخاي بن موشي بن مكرن بن الياس بن الياهو.

عاش اليمن مقبرة لغزاة .. الله اكبر .. الموت لأمريكا .. الموت لإسرائيل .. اللعنة علي اليهود .. النصر للإسلام ولو كره ال سعود

2- عامين من حرب الابادة السعودية على العراق

في الرابع عشر من نوفمبر 2014 ارسلت المملكة الوهابية الصهيونية الشعورية دواعها لاحتلال العراق لعدة اسباب اهمها هو منع العراق من تقديم الدعم لسوريا التي تواجه حرب ابادة سعودية وثانيها هو عقاب العراق على مقاومته للاحتلال الامريكي وطرده من العراق وثالثها لمنع تحالف ايراني عراقي ضد التحالف السعودي الاسرائيلي ورابعها لتدمير الاثار الاسلامية في العراق والتي فشل في تدميرهما اجدادهم الارهابيان الصهيونيان محمد بن ساعور ومحمد بن عبدالوهاب.

وقد حاولت عناصر المخابرات الشعورية عشرات المرات ارسال سيارات مفخخة لتدمير مرقد الامام علي والامام الحسين لكنها نجحت في تدمير مرقد الامام الحسن العسكري.

ويكن ال صهيون الكراهية الشديدة للأمام علي الذي طرد اجدادهم من خيبر ويخصص ال سعود قناة فضائية في مصر تسمي صفا مهمتها الرئيسية هي سب الامام علي والامام الحسن والامام الحسين.

ومنذ الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 وحتى الان فقد تمكنت عصابة ال الشيطان الصهيونية التلمودي من قتل اكثر من 2 مليون عراقي عبر مئات السيارات المفخخة والانتحاريين والاحزمة الناسفة وليمر يوم الا وتحدث عدة تفجيرات في العراق و تقتل عشرات العراقيين يوميا ان لم يكن المئات.

ونجحت المخابرات السعودية في قتل الالاف من العراقيين عبر السيارات المفخخة التي ترسل لضرب المساجد اثناء تأدية الصلاة وضرب الاسواق وهي مكتظة بالمواطنين وضرب الاحياء الشعبية اثناء الاعياد والهدف هو قتل اكبر عدد من العراقيين.

ويستخدم ال سعود مفتي الشيطان الحاخام الاكبر عندهم شبيه المسيخ الدجال في اصدار الفتاوى لقتل المسلمين في مقابل ضمان الجنة والزواج ب70 من حور العين لمن يوقعون اكبر عدد من المسلمين في المساجد والاسواق والله برئ منهم لان الله يقول من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا اما عصابة ال سعود التلمودي فتتقرب الى الله بقتل المسلمين ولذلك يقول التلمود ان من يقتل الكثير من غير اليهود يتقرب الى الله ويدخل الفردوس الاعلى في الجنة ولذلك يقتل ال سعود الاف المسلمين يوميا.

وعندما كوّن العراقيون الحشد الشعبي شيطنه الاعلام السعودي بل والاعلام الاعرابي بل والاعلام العالمي الموجه من الصهيونية العالمية لانهم يريدون تحويل العراق الى مملكة داعية وهابية صهيونية مثل المملكة الوهابية الصهيونية السعودية.. اللهم انصر العراق على مؤامرات عصابة ال التلمود.

3- خمسة اعوام من حرب الابادة السعودية على سوريا

مرت خمسة اعوام من حرب الابادة الشعورية على سوريا نجح خلالها ال موردخاي في قتل مليون سوري واصابة الملايين وتهجير الملايين.

ويعاقب ال موردخاي سوريا لعدة اسباب اولها رفض القيادة السورية الاعتراف بإسرائيل وثانيها تمويل سوريا لجميع حركات المقاومة التي تعادي اسرائيل وثالثها عقاب سوريا على دعمها للمقاومة العراقية ضد الاحتلال الامريكي ورابعها دعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني.

حشد ال سعود مئات الالاف من مرتزقتهم من سلفيين وقاعدة وطالبان وبوقوا حرام وداعس ونصرة واحرار الشام وغيرهم ولولا الدعم الايراني والعراقي وحزب الله لسقطت سوريا في ايدي عصابة ال ساعور وحولوها الى مملكة وهابية .. وقد قال احد كهنة ال ساعور اننا سنواصل الحرب على سوريا حتى ولو قتلنا نصف الشعب السوري.

ومازال ال ساعور يواصلون حربهم على سوريا لكن التدخل الروسي افشل مخططاتهم.. اللهم انصر سوريا على التحالف الوهابي الصهيوني.

4- خمسة اعوام من الاحتلال الشعوري للبحرين

بعد قيام الثورة البحرينية ضد عصابة ال خليفة التي تحتل البحرين ارسلت عصابة ال ساعور اليهود ال موردخاي جيشها لاحتلال البحرين لدعم عصابة ال خليفة وقمع الشعب البحريني.

وقد ساعدت المخابرات الشعورية والبحرينية على تقديم الدعم لداع في سوريا والعراق والكويت والبحرين وعبر البحرين ارسلت المخابرات الشعورية دواعها لتفجير مسجد الامام الصادق في البحرين.

5- السعودية تعادي كل من يعادي اسرائيل

تعادي عصابة ال سعود ايران لا نها حولت سفارة الكيان الصهيوني في طهران الي سفارة فلسطين ويعادي ال ساعور حزب الله لا نه حقق اول نصر على اسرائيل وحرر اول ارض عربية بالقوة من الاحتلال الاسرائيلي بينما عجز كل العرب عن تحرير شبر واحد من الاحتلال الاسرائيلي ولذلك اعتبر ال سعود حزب الله منظمة ارهابية.

وتمكنت عصابة ال صهيون من الضغط علي كل العصابات التي تحكم الخليج باعتبار حزب الله منظمة ارهابية وعبر المال السعودي تمكن ال سعود من الضغط على الدول العربية باعتبار حزب الله منظمة ارهابية وعبر الصهيونية وعملائها ضغط ال سعود على اغلب الدول الاسلامية باعتبار حزب الله منظمة ارهابية وعندما رفضت الجزائر وتونس والعراق اعتبار حزب الله منظمة ارهابية امر ال سعود دواعهم بضرب تونس والجزائر.

ويعادي ال سعود اليمن لا نها رفعت شعار الموت لإسرائيل ويعادي ال سعود غزة لا نها هزمت اسرائيل وترفض الاعتراف بإسرائيل ولذلك اقول لجميع المسلمين لن تتحرر فلسطين من اليهود الا اذا تحررت الحجاز من عصابة ال سعود.

دهر من الدعم السعودي للإرهاب

صنع ال التلمود الارهاب لعدة اسباب اولها معاقبة الدول التي تعادي امريكا واسرائيل.

فقد صنعت عصابة ال سعود القاعدة وطالبان ليكونوا اداة للأمريكان في الحرب على روسيا وصنع آل سعود بوكور حرام لتكون اداة للأمريكان في افريقيا وصنع ال سعود داعش والنصرة والفتح واحرار الشام لمحاربة ايران وسوريا وحزب الله واليمن وغزة وجميعهم يعادي اسرائيل كما صنع ال سعود الارهاب لتشويه صورة الاسلام ولذلك بدا الغرب في تشويه صورة الاسلام باستخدامه فظائع الجماعات الارهابية الشعورية ونشرها للذين يريدون اعتناق الاسلام ولذلك صنع ال سعود الارهاب.

284 عام من قتل ال سعود للمسلمين

284 عام من الاحتلال الوهابي الصهيوني لا رض محمد تمكنوا خلال هذه الاعوام من قتل اكثر من 10 ملايين مسلم وتدمير الاثار الاسلامية والاحتفاظ بالأثار اليهودية وتدمير 3 دول عربية اسلامية وتهجير شعوبهما ودعم كل الحروب التي تخوضها امريكا واسرائيل على البلاد الاسلامية والعربية وقتل حجاج بيت الله الحرام لتخويف المسلمين من تأدية فريضة الحج.

اللهم ارسل على ال سعود طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل .

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