الرئيسية الأخبار المحلية طالب في جامعة صنعاء يبتكر جهاز إنذار للألواح الشمسية الأخبار المحليةفيديوهات طالب في جامعة صنعاء يبتكر جهاز إنذار للألواح الشمسية بواسطة اليمن - 05/01/2017 1334 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| متابعات طالب في جامعة صنعاء يبتكر جهاز إنذار للألواح الشمسية شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب الذكرى الأليمة لجريمة العدوان النكراء بإستهداف دار المكفوفين أثناء تواجد أكثر من 100 طفل كفيف فيه .. أستمع ماذا قال طفل الكفيف مصطفى؟ معلومات جديدة عن الصاروخ الإستراتيجي الذي سحق كتيبة الرائد في باب المندب .. صاروخ لايصد ولايرد بأنظمة تشويش عالية أزلام العدوان المنافقين في نهم .. خيبة أمل وتقهقر وانتهاء إرهاصات معركة صنعاء لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد