المشهد اليمني الأول| متابعات

قصة مأساة أسرة الحاج عبدالله الإبي الذي فقد 27 فرد من أسرته بفعل مجزرة ترتكبها السعودية في صعدة.

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