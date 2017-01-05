الرئيسية الأخبار المحلية قصة مأساة أسرة الحاج عبدالله الإبي الذي فقد 27 فرد من أسرته... الأخبار المحليةفيديوهات قصة مأساة أسرة الحاج عبدالله الإبي الذي فقد 27 فرد من أسرته بفعل مجزرة ارتكبتها السعودية في صعدة بواسطة اليمن - 05/01/2017 1462 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| متابعات قصة مأساة أسرة الحاج عبدالله الإبي الذي فقد 27 فرد من أسرته بفعل مجزرة ترتكبها السعودية في صعدة. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب الذكرى الأليمة لجريمة العدوان النكراء بإستهداف دار المكفوفين أثناء تواجد أكثر من 100 طفل كفيف فيه .. أستمع ماذا قال طفل الكفيف مصطفى؟ معلومات جديدة عن الصاروخ الإستراتيجي الذي سحق كتيبة الرائد في باب المندب .. صاروخ لايصد ولايرد بأنظمة تشويش عالية أزلام العدوان المنافقين في نهم .. خيبة أمل وتقهقر وانتهاء إرهاصات معركة صنعاء لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد