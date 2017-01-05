الباليستي الأول من نوعه لهذا العام يبعثر أجساد وأحلام مرتزقة شعب الجن “تفاصيل”

المشهد اليمني الأول | خاص

بصاروخ باليستي متوسط المدى، استهدفت قوة الجيش واللجان الشعبية الصاروخية فجر اليوم تجمعا للمرتزقة بمعسكر شعب الجن في باب المندب بتعز.

وأكد مصدر عسكري أن الصاروخ الباليستي أصابه هدفه بدقة عالية مضيفاً أنه خلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة.

كما أفاد مصدر خاص ان كتيبة الرائد تلقي حتفها بالكامل بعد إطلاق أبطال الجيش واللجان الشعبية صاروخ بالستي دقيق الإصابة مع عشر آليات عسكرية حيث أكد مصدر عسكري عن مصرع وإصابة كتيبة الرائد بالكامل التي وصلت قبل يومين الي باب المندب وكان مهمتها الزحف صباح اليوم باتجاه مواقع الجيش واللجان في كهبوب ولكن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا بفضل الله من القضاء عليها قبل أن تتحرك بضربة صاروخية مسددة أصابت مخيمات المنافقين وبعثرت أجسادهم واحلامهم وأعادت الي الأذهان ضربة صحن الجن النوعية قبل عام ..

وقد أكد المصدر العسكري أن سيارات الاسعاف تهرع بشكل كبير لانتشال من تبقي من المنافقين وان الطيران محلق بكثافة كبيرة فوق المنطقة كما أكد المصدر عن انتشار حالة رعب وارباك كبيرة في صفوف الغزاة ومنافقيهم وانهيار كبير في معنوياتهم مع فرار جماعي لمن تبقي منهم ويُعد إطلاق صاروخ باليستي هو الأول من نوعه والذي تطلقه قوة الجيش واللجان الصاروخية لهذا العام، ما يؤكد على استمرار وجاهزية القوة الصاروخية لردع العدوان ومفاجئته في أي زمان ومكان.

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