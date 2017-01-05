“زلزال-2” يدك تجمعات المرتزقة في منطقة الساق بمحافظة شبوة

المشهد اليمني الأول | شبوة

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، فجر اليوم الخميس، صاروخاً من نوع “زلزال-2” محلي الصنع على تجمعات المرتزقة في شبوة.

وأفاد مصدر عسكري عن استهداف تجمعات المرتزقة في منطقة الساق بمحافظة شبوة، بصاروخ من نوع “زلزال-2″، مؤكداً إصابة الهدف بدقة، ووقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

الجدير بالذكر أن قوات الجيش واللجان الشعبية، نفذت أمس الأربعاء، عمليات عسكرية واسعة، تمكنت من خلالها من استعادة كل المواقع التي سيطر عليها مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي قبل عدة أيام في محافظة شبوة.

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