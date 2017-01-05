فضيحة قناة “بداية” السعودية .. مشهد “لا اخلاقي”!

المشهد اليمني الأول | متابعات
تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من قناة “بداية” لمشهد لا أخلاقي لأحد المشاركين في برنامج «زد رصيدك».
فقد اثارت لقطة التي قام بها احد الشباب المشاركين في برنامج زد رصيدك الواقعي والذي يحاكي تجربة برامج الواقع في بعض القنوات الاخرى ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي والذين استغربوا هذه الاخلاقيات من شباب يٌفترض بأنهم يمثلون الجانب المحافظ من المجتمع وخاصة بانها تٌعرض على الهواء مباشرة.
وقد أطلق مغردون في «تويتر» وسماً عبروا من خلاله عن رفضهم التام لمثل تلك المشاهد غير الأخلاقية، وشهد الوسم تداولا كبيرا بين المغردين.
واعتذرت قناة بداية عن التصرف المسيء من أحد المشاركين في برامجها، وقالت بأنه لا يمثل توجه القناة وما تسعى له من نشر القيم والمبادئ، معلنة عن استبعاد المتسابق من البرنامج .
أول تعليق لصاحب الحركة الغير أخلاقية بعد طرده من قناة “بداية”!
من جانبه رد المتسابق ومقدم البرامج السعودية، وائل خواجي، على استبعاده من قناة “بداية” والهجوم الذي شنه البعض عليه بعد الحركة الغير أخلاقية التي ظهر فيها خلال أحد البرامج قائلا عبر تغريدة له على صفحته في “تويتر”: “اذكر الله في راحتك يذكرك في حاجتك”.
وأثارت الواقعة جدلا واسعا بين المغردين بمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، واضطرت القناة لتقديم اعتذارها واستبعاد خواجي من المسابقة.
فيما تعاطف عدد كبير من السعوديين مع “خواجي” بعد نشره هذه التغريدة، واصفين ما حدث له بـ”الظلم”، كما أطلقوا هاشتاغ #شكرا_وائل_خواجي لدعمه بعد طرده من البرنامج.
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