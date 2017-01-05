المشهد اليمني الأول| خاص

تعرض أزلام العدوان في الجوف لهزيمة ساحقة افقدتهم توازنهم، وخسروا فيها مواقع عديدة في جبهات عده في الجوف .

مصادر عسكرية أفادت للمشهد اليمني الأول، بأن وحدات الجيش واللجان الشعبية حققت إنجازات كبيرة في جبهات الجوف وتمكنت من طرد أزلام العدوان المنافقين من عدد من المواقع بعد تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد .

وأشار المصدر إلى أن ازلام العدوان تعرضوا لهجوم مباغت في منطقة وقز في مديرية المصلوب من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية، ما أفقدهم توازنهم على الفور، حيث تم إطلاق صاروخ من نوع زلزال2 على تجمعات المنافقين في منطقة وقز محققاً إصابات مباشرة في صفوف العدو بينها تدمير طقم يحمل معدل عيار 23 تم تدميره إلى جانب مجاميع كبيرة من المرتزقة لقت حتفها واصيبت مجاميع أخرى .

أما في المتون فقد أفادت الأنباء الواردة من هناك بتعرض تجمعات أزلام العدوان المنافقين لقصف مدفعي عنيف، هرعت على إثره سيارات الإسعاف لنقل القتلى والجرحى

وبهذه التقدمات والعمليات النوعية إستطاعت وحدات الجيش واللجان الشعبية تقويض مئات المنافقين ومحاصرتهم في أكثر من مربع وهي عملية عسكرية معقدة عزلت المنافقين وأبطلت فاعلية حركتهم .

من جانبه وزع الإعلام الحربي مشاهد ملحمية لمعارك طرد ازلام العدوان المنافقين في وقز وفي الخليفين وفي جبهة المصلوب عموماً .

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