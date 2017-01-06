المشهد اليمني الأول| متابعات خاصة

إنشق ضابط بالجيش السعودي عن نظام بني سعود الذي يستخدم الدين وسيلة للوصول لأهدافه، وكما قال بالفيديو فإن الضابط”عبدالواحد عبدالمحسن” مقيم بالرياض، ويعمل بالقوات المسلحة السعودية ضابط صف، وسكرتير خاص للواء الطيار الركن “علي سعد آل مرعي” .

الضابط أفاد بتركه للاسلام، زاعماً بأنه فبركة يسهل لأي ديكتاتور إستغلاله ليستمر بالحكم، معللاً بأنه ترك الإسلام بسبب جرائم السعودية باليمن، كما توعد الضابط بتسريب مالديه من دلائل خلال الايام المقبلة عندما يصل لألمانيا جرائم الجيش السعودي ضد المدنيين في اليمن، مشيراً بانها جرائم ترقى لجرائم حرب ضد الإنسانية .