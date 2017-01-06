المشهد اليمني الأول| خاص

بدأت وحدات الجيش واللجان الشعبية بالتصعيد الكبير على المسرح الحدودي وتحديداً في نجران حيث تكبد العدو السعودي وأزلامه المنافقين خسائر هائلة في الأرواح والعتاد .

مصادر عسكرية أفادت للمشهد اليمني الأول بأن وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية كسرت زحف سعودي كبير، لقيت أعداد كبيرة من الجنود السعوديين مصرعها خلال التصدي لمحاولة تقدم باتجاه موقع الشبكة، مؤكدةً تمكن الوحدات اليمنية من تدمير آليتين سعوديتين خلال كسر الزحف الذي شاركت فيه عناصر من داعش والقاعدة إلى جانب الجنود السعوديين ومرتزقتهم على موقع الشبكة نجران .

وفي عملية مماثلة تكبد العدو السعودي خسائر فادحة إثر تمكن وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية من صد زحف للجيش السعودي ومرتزقته باتجاه الشرفة مسنودا بغطاء جوي مكثف ومشاركة طائرات الأباتشي والاستطلاع، وأفادت المصادر العسكرية الواردة من هناك تكبد الجيش السعودي ومرتزقته خسائر فادحة وقُتل وجرح العشرات منهم خلال الزحف باتجاه الشرفة بنجران، كما تم قنص جندي سعودي غربي الشرفة .

إلى ذلك تلقى أزلام العدوان المنافقين وأسيادة هزيمة مزلزلة بكمين إستثنائي تم فيه القضاء على أعداد كبيرة منهم بصحراء البقع قبالة نجران في اليومين الماضيين .

وقد علم المشهد اليمني الأول أسماء بعض منها وهم :

– القيادي المنافق مراد عبدالله عمر العبري الجوهري

– القيادي المنافق علي مشطل الجعيملاني

– القيادي المنافقمحمد ناصر النخعي

– المنافق ياسر عبدربه البيجري العوذلي

– المنافق سيد البيجري العوذلي

المنافق ناصر سيود المسعودي

– المنافق رائد المجهز

– المنافق مياد السعيدي

– المنافق علي رقيب الثور

– المنافق محمد عبدالله المسبحي

– عبدالصمد ناصر الصاعدي

– ماجد المضفري البيضاني

– محمد عبدالله حسين المسبحي

– ديان محمد عبده خميس

وأغلبهم من أبناء مديرية لودر محافظة أبين ومحافظة الضالع ومحافظة البيضاء

في السياق حضرت وحدة الإسناد الصاروخي بقوة حيث أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على الموقع المستحدث جوار رقابة آل حماد واستهداف موقع العش بقذائف المدفعية، فيما لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم واصيب آخرون بقصف مدفعي على تجمعاتهم في رقابة السديس وسيارات الإسعاف تهرع للمكان بحسب المصادر. كما تعرض تجمع لآليات الجيش السعودي في رقابة السديس بعدد من قذائف المدفعية حقق إصابات مباشرة .

وأفادت المصادر عن إستهدف المدفعية اليمنية لغرفة العمليات المشتركة في منفذ الخضراء محققة إصابات مباشرة، وبحسب المصادر فقد أدى القصف المدفعي على منفذ الخضراء إلى مصرع 6 عسكريين سعوديين وجرح 9 آخرين بينهم ضابط، كما تم نقل القتلى والجرحى السعوديين إثر استهداف منفذ الخضراء إلى مستشفى الملك خالد في مدينة نجران.

وبينت المصادر بأن قصف مماثل إستهدف موقع الضبعة ومعسكر الحماد بعدد من القذائف المدفعية حققت هدفها بدقة عالية .

من جانبه وزع الإعلام الحربي، مشاهد من إحتراق تجمعات وتحصينات الجيش السعودي في موقع السديس نجران بقصف مدفعي عنيف.

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