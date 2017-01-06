المشهد اليمني الأول| خاص

تستمر المملكة السعودية بدعم امريكي واسع إرتكاب مجازر وجرائم حرب ضد الإنسانية سيما في مديريات صعدة وبأسلحة وقنابل عنقودية محرمة دولياً .

مصادر محلية أفادت للمشهد اليمني الأول، بأن طيران العدوان إرتكب اليوم الجمعة مزيداً من جرائم الحرب ضد الانسانية بإلقاء قنبلتين عنقوديتين على وادي خلب بمديرية الظاهر، وقنبلة عنقودية على مثلث شدا، وعنقودية على منطقة آل الشيخ بمديرية منبة .

وأكدت المصادر استشهاد طفل متأثرا بجراحه إثر غارة لطيران العدوان استهدفت منازل المواطنين قبل يومين في مدينة ضحيان، فيما أُصيب طفل في قصف صاروخي سعودي على مديرية رازح اليوم الجمعة.

وتعرضت منطقة آل الشيخ بمديرية منبة لـ 5 غارات إحداها عنقودية، فيما شنت 8 غارات لطيران العدوان على منطقة مندبة ومناطق متفرقة من مديرية باقم خلال الساعات الماضية .

وهنا مشاهد من جريمة بشعة أرتكبتها السعودية باستهداف منزل أسرة مواطن بمدينة ضحيان في صعدة .

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