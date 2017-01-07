للمرة الثانية.. الى اين ذهب رئيس الامارات؟

المشهد اليمني الأول | متابعات

غادر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بلاده في “زيارة خاصة” إلى وجهة مجهولة.

افاد موقع “روسيا اليوم” الخميس، نقلا عن وكالة الانبار الاماراتية ان رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، غادر بلاده في “زيارة خاصة” إلى خارج الدولة. ولم تذكر وكالة الانباء وجهة رئيس البلاد وسبب السفر، كم لم تبث صورا لمغادرة الرئيس الذي لم يظهر علنا منذ 3 سنوات. ويغيب الشيخ خليفة عن أي أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرض لوعكة صحية نتيجة جلطة ألمت به في 24 كانون الثاني/يناير 2014. وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها بعد الإعلان عن إصابته بوعكة صحية حيث غادر بلاده، في 4 حزيران/يونيو الماضي، بـ”زيارة خاصة” خارج الدولة (لم يعلن عن وجهتها) استمرت نحو ثلاثة أشهر، وكانت الأولى له منذ إعلان مرضه قبل ثلاثة أعوام. يذكر، انه منذ ذلك الوقت، غاب الشيخ خليفة (69 عاما) عن الأنشطة الرسمية، علما أنه رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظبي، وهو أكبر أبناء الشيخ زايد آل نهيان.

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