المشهد اليمني الأول| خاص

واصل طيران العدوان السعودي استهداف المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات خلال الساعات الماضية في عدد من محافظات الجمهورية .

وأكد مصادر محلية للمشهد اليمني الأول، استشهاد اثني عشر مواطناً بينهم مسعفين وإصابة أربعة آخرين في ثلاث لطيران العدوان على مدرسة الحسين بن علي ومسجد مجاور وسيارة أحد المواطنين في منطقة بني يوسف بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء.

كما سقط شهيدان وجريحان إثر غارات على مديرية بني حشيش .

وأوضحت المصادر أن مواطنين اثنين استشهدا في غارات لطيران العدوان استهدفت سيارة أحد المواطنين في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه محافظة صعدة .

وفي عمران استشهد مواطن وإصيب 10 مواطنين بينهم نساء وأطفال في 6 غارات استهدفت منزلا في منطقة خيوان بمديرية حوث .

وبذلك ترتفع حصيلة مجازر العدوان السعودي الأمريكي اليوم إلى 17 شهيد بينهم اطفال ونساء .

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