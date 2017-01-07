المشهد اليمني الأول| خاص

وثق الإعلام الحربي هزيمة ازلام العدوان المنافقين في جبهات نهم، وفشل ذريع بعد إستعدادات ضخمة بمشاركة الطيران، لجأ الأخيرين فيها لمحاولة تشتيت الجيش واللجان في مأرب وشبوة والساحل الغربي، مع محاولة مستمرة لشق الصف، كلها فشلت وسقطت بالإتش دي .

مصادر عسكرية أفادت للمشهد اليمني بأن وحدات الجيش واللجان الشعبية دحرت عدة زحوفات للمنافقين في أطراف نهم رغم الغطاء الجوي المكثف، واستمرار المحاولات لساعات وانكسر بعد مصرع وجرح عشرات المنافقين، مشيرةً إلى أن جثث بعضهم تركت في ساحة المعركة .

كما تمكن وحدات الجيش واللجان من تدمير تدمير عربة (بي إم بي) للمنافقين بصاروخ موجه في أطراف وادي ملح، فيما استهدفت تجمعات للمنافقين جنوب منطقة القتب بـ20 قذيفة مدفعية، سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم .

وتمكنت وحدات الجيش واللجان قبل بضع ساعات من كسر زحف للمنافقين على منطقة المدفون، ملحقين بجحافل الغزو خسائر مادية وبشرية . وعلم المشهد اليمني الأول مقتل قياديين في اللواء 141 هما عادل الدفعي واسماعيل القطيبي من ابناء ارحب مرفق صورة الدفعي.



ووثق الإعلام الحربي ذلك بجودة عالية، يعيد المشهد اليمني الأول نشرها .

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