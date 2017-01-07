المشهد اليمني الأول| خاص

يتعرض أزلام العدوان المنافقين لخسائر يومية في العتاد والأرواح، حيث أفادت مصادر عسكرية للمشهد اليمني الأول تمكن وحدات الجيش واللجان الشعبية من تدمير شاحنة عسكرية تابعة للمرتزقة بصاروخ موجه في وادي ربيعة، فضلاً عن تدمير عربية بي إم بي في صرواح .

وأشارت المصادر إلى مصرع إثنين من المنافقين في وادي ربيعة بمديرية صرواح، فيما شن طيران العدوان عدة غارات تعوضياً عن هزائم أزلامه ضد المدنيين في صرواح .

وكان الإعلام الإعلام الحربي قد وزع مشاهد حية من تدمير آلية نوع بي ام بي بصاروخ موجه “كورنيت روسي الصنع” في صرواح مأرب.

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