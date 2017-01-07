المشهد اليمني الأول| خاص

في اختتام مهرجان رفد الجبهات الذي أقامه أبناء قبيلة “بني مطر” برفد عموم جبهات القتال للتصدي للعدوان بتخرج دفعة عسكرية صباح اليوم بعرض عسكري . جددت قبائل بني مطر بمحافظة صنعاء التأكيد على الوقوف إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة للدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره.

وأكدت قبائل بني مطر في لقاء قبلي اليوم الإستعداد تقديم المزيد من الشهداء والتضحيات حتى دحر الغزاة والمعتدين ومرتزقتهم والرد على جرائم العدوان بحق أبناء الشعب اليمني. كما أكدوا إستعدادهم رفد الجبهات بالرجال والعتاد لمواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية والدفاع عن اليمن .

وفي اللقاء أشاد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي بمواقف قبائل بني مطر في مواجهة العدوان .. مشيرا إلى دورهم الكبير في رفد الجبهات بالرجال. وثمن التضحيات التي يبذلها أبناء ومشائخ وأبناء ووجهاء قبيلة بني مطر في دحر الغزاة والمحتلين .. داعيا كافة القبائل إلى الوقوف في خندق الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان والرد على جرائم ومجازر العدوان بحق اليمنيين.

فيما حيا مدير عام المديرية عبداللطيف اللمذي مواقف قبيلة بني مطر في مواجهة الغزاة والمحتلين .. مشيرا إلى إستعداد أبناء المديرية تقديم مزيد من الشهداء.

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