هل يسبب النظر إلى الجوال في الظلام الإصابة بسرطان العين؟ (فيديو)

المشهد اليمني الأول| متابعات

أكد مقطع للفيديو مُنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود علاقة بين تصفح الهاتف المحمول في الظلام قبل النوم، والإصابة بسرطان العين.

واستدل المقطع بقصة رجل من الصين أصيب بسرطان العين عقب مداومته على تصفح الهاتف المحول لنصف الساعة كل ليلة، وأن الأطباء فسروا البقع البيضاء التي ظهرت على عينيه بأنها سرطان العين، (شاهد الفيديو).

وبحسب ترجمة مواقع مصرية عن (snopes) فقد اتضح أن الأمر مُختلق، وأن صور المُصاب بسرطان العين لا تخص هذا الموضوع، من الأساس، ورغم انتشارها على مواقع للتواصل الاجتماعي الصينية، إلا أن الصور كانت تخص أعراض التهاب المُلتحمة، وقد تم نشرها منذ 4 أعوام.

ويبقى أنه رغم عدم وجود إثبات، حتى الآن على ارتباط بين الأشعة الصادرة عن الهاتف والإصابة بالسرطان، إلا أن الأمر لا ينفي وجود تحذيرات من الأشعة الزرقاء المُنبعثة عن شاشات المحمول،

المصدر | الخليج الجديد+متابعات

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