شاهد ..عرض لايصدق لطيور”راقصة” في السماء!

المشهد اليمني الأول | منوعات

التُقطت أشرطة فيديو مذهلة توضح تحليق سرب من الطيور بانسجام رائع لتشكل أنماطا مختلفة مثيرة للإعجاب.

هذا وكان فيديو Marco Campazas قد نشر على مواقع الإنترنت، ويظهر فيه سرب من طيور الزرزور وهي تحلق بتناغم رائع، ضمن أنماط غريبة وتغيرات سريعة لتشكل ظاهرة murmuration. وتظهر اللقطات التنظيم الجماعي المذهل لهذه الطيور وكأنها تؤدي رقصة جوية، مكونة أشكالا رائعة في السماء. وعبّر مستخدمو الإنترنت عن إعجابهم بهذه الظاهرة الغريبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من عدم تحديد موقع التقاط تلك المشاهد، إلا أن معظم أشرطة فيديو ” Campazas” التي تركز على الجمال الطبيعي، تصور في إسبانيا. ويذكر أن الحركات الراقصة لطيور الزرزور ما تزال غامضة بالنسبة للعلماء، ومع ذلك، أظهرت الدراسات الحديثة أن كل طير ضمن السرب يقوم بتغيير حركاته بالتنسيق مع 6 أو 7 طيور محيطة به، لتغيير الاتجاهات بطرق مختلفة وسرعات متفاوتة. المصدر: روسيا اليوم

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